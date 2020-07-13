台南市中西區警方假日稽查KTV。（台南市警察局提供／程炳璋台南傳真）

台南市白河警分局趁假日盤查轄區小吃部。（台南市警察局提供／程炳璋台南傳真）

台南市日前因一件舞廳鬥毆，引發6月30日與7月9日在南區、北區各1件關聯性槍擊案，兩方人馬互轟10多槍，行政院長蘇貞昌13日重話要求縣市警察局長對舞廳鬥毆負責，台南市警察局長周幼偉13日下午向台南市長黃偉哲報告，強調全程掌握案情。

台南市6月底一群年輕人在安平區一家舞廳內因敬酒糾紛鬧翻，從包廂內打到街頭，經過警方快打部隊到場才鳥獸散，雙方恩怨卻延續到街頭。

其中一方當日凌晨先在南區一家鐵工廠示威式開18槍，另一方9日找人到北區當鋪開17槍還擊，台南市街頭被當成黑道尋仇靶場。

南區警方事後追緝到3名作案槍手，北區則由開槍者攜槍投案，惟教唆者迄未到案。

蘇貞昌13日參加一場警政署活動時撂下重話，他表示，去年11月曾說過，酒店、舞廳發生鬥毆治安事件，警察局長要負責，現在又發生，不想再講第2次。並意有所指台南市開槍，還10天開2次。

周幼偉13日下午臉色凝重，到台南市長室向台南市長黃偉哲報告，不料撲空，他向媒體表示，台南市槍擊案，警方全程掌握案情，開槍嫌犯也全數到案，並已查獲教唆開槍嫌犯追緝中。

周幼偉表示，台南市警方已結合青春專案實施酒店、舞廳擴大臨檢，要求各分局警力分上、下月，規畫每天多次密集性臨檢，另外，台南市警方對肅清黑槍與掃蕩不良幫派案件都有績效，有效約制幫派不法作為。

(中時 )