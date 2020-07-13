縣長楊文科打造竹縣未來30年榮景，規畫「5支箭」的其中1箭「國際AI智慧園區」，公共工程進度已達45％，預定8月公告招商，13日舉辦「產業專用區設定地上權案」招商說明會，期以優惠租稅條件，吸引廠商在年底設廠進駐。

這場招商說明會有21家廠商出席，縣長楊文科指出，AI智慧園區到國1只要3分鐘，8分鐘可抵達新竹高鐵站，有優質環境和租賃條件，希望籍由說明會和廠商做意見交流，來吸引更多優質企業進駐。

聯電榮譽副董事長宣明智認為，AI智慧園區地理位置鄰近國道，比台北內湖更具優勢，是廠商選擇產業總部的絕佳地點，建議縣府考慮在園區內規畫宿舍區，讓高科技人才住宿更便利。

與會廠商則對園區周邊交通問題相當關心，並建議延長地上權存續時間。產發處表示，會仔細研議適時修正，交通方面縣府將辦理竹北交流道改善計畫，將莊敬一路拓寬到30米，及勝利七、八街改成單行道，並規畫智慧交通管理號誌、大眾運輸等方案，未來也將進行都計畫通盤檢討，讓整體園區交通更順暢。

縣府產發處介紹AI智慧園區約8.05公頃，畫設產業專用區一和二，6筆坵塊平均每塊規模約1到2公頃，將引進軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等廠商。

以設定地上權方式招商，廠商地上權存續期間為20年，權利金分2期在第1年和第11年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息1％，加計訂約當前土地公告地價年息4％計算。

(中時 )