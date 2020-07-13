手機也可以自主檢測心律和心跳！台大新竹生醫分院為推動精準醫療，和敦捷光電共同開發的「智慧生理監測系統」，13日雙方簽定合作備忘錄，預定這項智慧醫療軟體APP7月底上線，免費讓民眾下載使用。

台大新竹生醫園區分院院長余忠仁和敦捷光電董事長廖俊杰，以展示機模擬操作，只要將1根手指放在手機鏡頭上1分鐘，手機螢幕即會顯現量測到的心律和心跳數據。余忠仁強調，這是與新竹科園園區廠商協力發展智慧醫療軟硬體的新里程碑！

廖俊杰表示，IC過去應用在電腦、手機到現在的醫療，發現透過設計及演算法，經由醫師專業解讀訊號，可發展很多類型的精準醫療，雙方共同研開的「Rhythm Cam智慧生理監測系統」，是運用手機自我檢測心律和心跳，未來將開發能檢測血糖等生理數據。

生醫分院心血管中心主任林廷澤說明，心房顫動患者罹患中風機率是正常人的5倍，目前最難掌握的是無症狀或偶發性患者，這需要長時間全面性的健康資料蒐集及分析，才能從中找出潛在患者，以降低併發疾病的風險。

林廷澤說，現代人人手一機，這次與敦捷光電共同研發的軟體，運用手機的光學鏡頭，能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，讓使用者了解自己的生理資訊，並找出潛在的心律不整。

林廷澤指出，Rhythm Cam的APP將在7月底上線，讓民眾免費下載使用，同時會結合院方的智慧醫療雲端系統，讓門診民眾可透過生理量測系統，建立疾病篩檢和精準醫療的智慧平台，以達到提早診斷與早期治療的目的。

(中時 )