港版國安法通過後，香港人的自由因此遭受打壓，許多人都想移民海外。9日澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布將延長部分香港公民的簽證5年，更打算提供永久居留的途徑。代理移民部長塔奇（Alan Tudge）也在12日證實，數千名居住在澳洲的香港學生、勞工到時若通過相關檢驗，有機會取得永久居留權。

根據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲政府尚未開發出提供給港人的永久居留簽證，不過內容將包含國安與性格方面的檢驗，若簽證持有人通過品格、國家安全等測驗，就有機會獲得永久居留權。

然而塔奇也強調，無法保證所有港人都能取得相同待遇，若是涉及嚴重的安全問題及人格問題者，將會被遣送回香港。塔奇也表示，澳洲政府希望從香港接納商業人才，所以政府能做的就是為入境者，尤其是全球人才提供特殊簽證。

塔奇也提到，除了香港學生及少數持有工作簽證在澳洲工作的港人之外，任何香港居民都可以選擇申請人道主義庇護簽證，目前已接獲137份申請。

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(中時電子報)