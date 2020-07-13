為了振興受疫情衝擊的經濟，政府推出三倍券，不過民眾反應兩極，許多人不滿要先拿一千塊出來才能換，砲轟「這麼少乾脆別發」。桃園市議員王浩宇則在臉書抖出「殘酷真相」，並放話他寧願不要三倍券！

王浩宇今(13日)在臉書發文指出，全球新冠肺炎截至目前已奪走56.4萬的生命，很多國家屍體多到墓地已經塞不下，只好一直挖新的，台灣人排口罩的同時，他們正在排的是病床跟遺體火化。這些國家舉債發錢，是因為許多國民已經三個月沒上班，連吃飯錢都沒有，有些人甚至欠了一堆醫療費用。

王浩宇說，反觀台灣，醫院裡只剩下最後的幾個境外移入個案，台灣的孩子正常上學、大家正常上班，甚至可以出門吃飯、踏青、看棒球、看電影，全球缺貨的口罩，在台灣已經買得到，在此同時，很多台灣人卻在抱怨三倍券發太少或太難用。

王浩宇感嘆，與其抱怨錢發太少，他寧願不要發生疫情，換取台灣平安，寧願他關心的人、愛的人好好的。不過發文曝光後有網友反嗆「政府爛政策本來就可受公評」、「所以呢？要不要捐個一年收入，來幫四大超商員工加薪啊？」；也有網友認為應該惜福「台灣所有的生活正常運作，是萬幸！」

(中時電子報)