新月沙灣檢測水質和空氣沒有問題，海洋音樂季預料將吸引更多人潮。（羅浚濱攝）

新月沙灣檢測水質和空氣沒有問題，市代蔡蕥鍹（中）認「一次檢測PASS，不代表永遠安全」，希望環保局能建立長期監測網。（羅浚濱攝）

新月沙灣可以安心戲水了！竹北市民代表蔡蕥鍹月前要求市公所委請第三方公正單位，檢測新月沙灣的水質和空氣，檢測報告13日出爐，證實沒有重金屬和戴奧辛問題，市代鄭建村和曾金清預料25、26日海洋音樂季將湧現人潮。

竹北市公所清潔隊長王貴生說，根據海域環境分類及海洋環境品質標準，新月沙灣是屬於甲級海域，委請台灣檢驗科技公司（SGS）檢測海水中的「鎘、鉻、銅、汞、鉛、鋅」等6種重金屬含量是否超標。

SGS檢測報報顯示，鎘、汞及鉛檢測值是「ND」，即含量低到無法測出數據，鉻檢測量0.5微克、銅0.07微克及鋅0.6微克，檢測數據都低於法規標準不少，空氣則未檢測出戴奧辛。

蔡蕥鍹說，新月沙灣已是新竹地區民眾夏日戲水消暑去處，後方更有年產值上億的拔仔窟烏魚養殖區，因距離新豐最毒海岸線和竹北垃圾掩埋場很近，民眾相當關心海水是否遭到汙染，但「一次檢測PASS，不代表永遠安全！」

蔡蕥鍹說，海水水質會受潮汐影響改變，空氣品質更會因季風變化而有所不同，希望環保局能建立長期監測網，檢測新月沙灣的海水、空氣及土壤狀況，並且定期公布檢測數據，以釋民眾疑慮。

「該做的一定會做！」環保局代理局長羅仕臣指垃圾掩埋場不會有戴奧辛問題，因這幾年新豐最毒海岸問題，在該處新豐海域和南側的鳳山溪口，每季都採樣檢驗水質1次，1年4次檢測都未發現有重金屬超標，新月沙灣在中間應該沒有問題。

(中時 )