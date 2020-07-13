警察專科學校學生廖志昕2017年參加學校期中考，3000公尺跑步測驗時突然昏倒，最後不幸成了植物人，檢方認定教官張一平延誤叫救護車，依業務過失重傷害罪起訴。台北地院審結，判張男5月徒刑，得易科罰金15萬元，緩刑2年，可上訴。

檢方調查，警專2017年11月2日期中考，廖志昕在測驗3000公尺跑步時昏迷，送醫急救雖撿回一命，但經2個月治療，醫院仍判定他缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，成為植物人。

廖男昏倒時，其他學生要求張一平趕快叫救護車，但張認為已通報校護人員，不需要叫救護車，直到學生第三次要求送醫才同意，檢察官因而認定延誤送醫，錯過黃金救援時間，依業務過失重傷害罪起訴張。

死者家屬另提民事國賠訴訟，主張警專醫護室編制醫師、護理師，測驗時卻沒有醫護在場，張一平還阻止其他學生叫救護車，也沒有進行CPR，顯有過失，求償2933萬餘元。

警專律師抗辯，張指揮學生通報醫護室，就是救護作為，其他教官也有打電話叫救護車，積極急救，沒有過失。全案仍由北院民事庭審理中。

(中時 )