投資人等待各國央行是否有更多挽救經濟措施之下，本周多國央行會議和公布最新利率決議，受市場關注。其中，日本和加拿大央行周三公布利率決議。韓國與歐洲央行周四舉行會議。

本週日本央行、歐洲央行、加拿大央行都將公佈最新的利率決議。市場普遍預期這些央行都將維持利率政策不變，但相關聲明措辭以及新聞發佈會都可能引發市場行情。

日本央行週三將公佈利率決議，日本央行行長黑田東彥也將召開新聞發佈會。預計日本央行本周不會進一步寬鬆貨幣政策，以評估3月和4月部署刺激措施的效果。

消息人士透露，日本央行本周將保持貨幣政策不變，並對經濟前景保持謹慎樂觀的態度，暗示日本央行已經採取了足夠的措施來緩解新冠病毒大流行造成的打擊。

因近期數據顯示製造產出、消費及資本支出一片疲軟，日本央行上週四公佈的季度報告中對多數地區的看法比三個月前更加悲觀。

台北時間週三22：00，加拿大央行將公佈利率決定和貨幣政策報告；台北時間週三23：15，加拿大央行行長麥克勒姆將召開新聞發佈會。麥克勒姆近期重申0.25%的隔夜利率是有效利率下限。

針對加拿大央行決議，據加拿大國家銀行的分析師稱，加拿大央行將維持利率不變，負利率並不在計劃之中。「加拿大央行的貨幣政策會議和貨幣政策報告成為亮點。行長麥克勒姆在最近的評論中表示，《貨幣政策報告》可能會為產出和通貨膨脹率提供一個中央計劃方案，並討論相關風險，這將是以往報告中所沒有的。」

台北時間週四19：45，歐洲央行將公佈利率決議；台北時間週四20：30，歐洲央行行長拉加德將召開新聞發佈會。拉加德此前已經暗示，在採取大規模緊急刺激措施使市場動盪平息之後，央行將在會議上保持政策不變。

各國央行大舉寬鬆來刺激經濟後，市場十分關心這些貨幣政策是否有效，和各國陸續解除封閉措施後的經濟是否回復正常。也因此，本周多國公布6月消費者物價指數就成為重要觀察指標。

美國、德國和西班牙在周二公布6月CPI。義大利和英國在周三，其中英國同時公布6月生產者物價指數（PPI）和零售物價指數。

歐元區周五公布CPI。美國疫情增溫，本周公布多項數據結果好壞，將激化市場。尤其周三公布7月帝國州製造業指數，和6月的進出口物價、工業生產與產能使用率極重要。

(中時電子報)