行政院擬修法讓任職超過三年的公務機關約聘人員，擔任有職稱職等之職務。國民黨立院黨團今天批這是讓黑官直接漂白，排擠公務人員員額，黑手直接指向公務機關正式職缺，藍委質疑「肥官不夠分，還想修法佔高缺，未來滿城盡是「口譯哥」。

國民黨團書記長蔣萬安指出，人事行政總處對外強調這只是政府與聘約人員的人事契約，但如果人力不足應該開正職缺補足人力，如果現有人力無法滿足時代需求更應該調整考選制度，吸納新時代人才。如果真的必須進用聘約人員也必須以公開透明的進用及考核制度選拔人才，但現在公布草案完全看不到。

蔣萬安認為，穩定的文官體系才是政府應該做的事。尚且還有更多的人事改革並未推動，放著警消人員組工會、約聘人員適用勞基法等重大改革不做，卻積極在文官體系開後門、任用私人，對努力苦讀希望擔任公職的年青人情何以堪？

首席副書長林奕華批評，民進黨吃相難看，要破壞文官制度到什麼地步？如果職缺不夠可以檢討開缺，但民進黨執政特色就是大量進用約聘人員，來源是民進黨黨工、青年軍、1450。如果修法通過，未來公務人員考場不是國考考場，而是民進黨中央黨部，因為黨證就是準考證。

藍委賴士葆指出，此草案如果通過中華民國文官體制將被完全裂解，台灣從此進入「拉關係」、「走後門」的時代，可以利用此條款包庇親信出任文官不用考試。學子努力準備考試不如與綠營拉關係，而且「今天臨時工，明天變首長」。

藍委葉毓蘭指出，如果此修法通過，口譯哥立即變成14職等大使，未來只差捐官買官條例，考試院可以廢了，不能利用修法讓黑官漂白，破壞文官制度，不能讓未來年青人想任公職只能拼關係、比後台。

(中時 )