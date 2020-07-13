台劇男神馬俊麟去年演出《大時代》和同戲女星王瞳假戲真做，婚變鬧出大風波，事發至今將近1年，認偷腥的馬俊麟暫無戲拍，重返老本行開畫畫班，老婆梁敏婷反倒走到幕前，成了談話節目《聽媽媽的話》固定班底，今首錄節目，梁敏婷鬆口談馬俊麟的近況與轉變，也曝光了私下夫妻相處的模式。

梁敏婷因丈夫偷腥，怒告王瞳侵害配偶權並求償，如今她走到幕前，但對於是否在節目上遇到王瞳，表示隨緣不擔心，據《ETtoday》報導，至於馬俊麟事發後是否有跟王瞳聯絡？她則表示應該是沒有，而老公未來是否再回劇組拍戲，梁敏婷則表示尊重公司安排。

至於馬俊麟、王瞳承認逾矩談婚外情，梁敏婷在官司部分是否會走和解求償？她則沒把話說死，僅低調表示對後續不方便多說，「相信台灣法律」，至於如今夫妻的相處上，梁敏婷說如果吵架，會盡量溝通解決，兩人現在相處則是盡可能保持坦承與互相尊重，但也坦言人總會有個人隱私或秘密，自己也不例外，「對他盡量信任」。

(中時電子報)