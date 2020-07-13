陸股近期出現久違的發燒景象，上証綜指上一周大漲7.31%，站上3300點大關，深證成指、創業板指數更分別大漲10.24%和12.79%，維持強勢格局。富邦上証180基金(006205)經理人楊貽甯表示，目前有四大訊號透露A股可望迎來牛市行情，隨著中國新冠疫情得到有效控制下，A股後市仍有行情可期。

自7月2日以來，滬深兩市每日成交金額已連續多日突破兆元(人民幣，下同)大關，而目前券商股掀起漲停潮，資金持續呈現淨匯入，券商信託板塊單日資金淨流入達99.35億元，接近百億元水平，成為全市場最為吸金的板塊；再者，融資融券餘額續創近期新高，槓桿資金持續增加，以7月1日來說，兩融餘額達11,763億元，較前一交易日增加125.09億元，續創近期新高，而6月1日兩融餘額僅為10,890億元，近1個月即大增873億元。

近期北向資金亦大舉匯入，截至7月2日收盤，淨買入171.15億元，創6月19日以來新高，其中滬股通淨流入111.61億元，深股通淨流入59.55億元。由上述的四大訊號觀察，依過去歷史經驗，兩市成交破兆元，加上券商股漲停潮，幾乎是牛市行情啟動的訊號。

整體而言，A股具有快牛慢熊的特性，牛市上漲動能強勁。本次上漲背後由基本面支持，中國第一季即控制住疫情進行復工復產，加上在財政與貨幣政策挹注下，生產、投資、消費等數據開始好轉。基本面相較於其餘國家更為穩健，然漲幅卻低於美國形成全球資本市場的價值窪地。此外兩會後政策落地，財政政策金額直逼金融海嘯時期的4兆元，貨幣政策上雖寬鬆偏向中性，然推動金融系統讓利於民也大幅增加民間流動資金。

依照2013至2015年牛市上漲不同階段，楊貽甯預期目前在中間階段，主要漲幅來自低基期的金融地產等舊經濟板塊落後補漲，因此金融股比重較高的上証180指數或恒生國企指數較為受惠。而牛市下一階段則將回歸成長性較高的族群，就中長期角度而言，科技股已進入向上周期軌道，包含中國重要科技股的深100指數，以及中小型較具有成長性的中証小盤500指數可望持續接棒。

富邦投信建議，想要掌握陸股又快又急的瘋牛特性，看準時機單筆加碼，應是不錯的選擇。標的選擇上可以分散布局，以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証(006205)、富邦深100(00639)，搭配富邦中証500(00783)，參與未來新一波的陸股資金行情。

(時報資訊)