高雄前市長韓國瑜被罷免後，有民眾發起罷免多位議員活動，時力高雄市議員黃捷等人都是被點名對象，罷捷連署目前也進行第二階段連署，但有媒體報導稱，網友在臉書社團PO文目擊連署站「攏謀狼」(都沒人)。對此，鳳山清捷隊回應設攤時間3個小時，不是3秒鐘，並提供數張民眾連署照片。

據《ETtoday新聞雲》今13日報導，有網友在臉書社團《公民割草行動》PO文表示，稱目擊罷捷團體的罷免實況，卻僅看見幾位志工坐在路邊，旁邊擺了幾隻「罷捷」旗幟，看了一段時間卻只有很少人過去詢問、連署，直呼「攏謀狼」。

對此，「鳳山清捷隊」今透過Line群組回應澄清，「罷免連署站擺放的桌椅是在貨車左側而不在貨車後側，擺放的時間是三個小時而不是三秒鐘，該網友表示「攏某狼」，是把鳳山民眾當成塑膠做的嗎？還是真把鳳山民眾當成狼？」。

回應也感謝昨天頂著大太陽前來街頭連署站的民眾朋友，大家挺身而出的身影，出現在眾多攝影師的傑作中，大家的精神烙印在鳳山清捷隊的內心裡。

罷免黃捷連署站，民眾連署情況。(圖/罷免黃捷 總部提供)

罷免黃捷連署站，民眾連署情況。(圖/罷免黃捷 總部提供)

(中時電子報)