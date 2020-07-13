三倍券將於15日開放使用，為了搶三倍券商機，高雄市的彌陀及永安漁會不約而同都推出超值冷凍真空包裝漁產，持三倍券消費只需2000元，就可以買到超值漁產品。

民進黨立委邱志偉13日為兩漁會站台促銷，他說，永安與彌陀的石斑、虱目魚、午仔魚品質優良，但受到新冠肺炎疫情衝擊，現在消費、吃魚正是時候，也能幫助漁民。

由於受到新冠肺炎疫情衝擊，石斑魚的外銷受阻，在漁業署及相關單位推廣下，石斑魚從辦桌菜走上家戶餐桌，以真空冷凍包裝的石斑魚塊保存容易、食用方便，已經逐漸成為市場銷售主流。

以這波促銷價而言，永安區的組合包以龍虎石斑為主打，每包冷凍包裝從300至700公克不等，分別有魚片、魚塊、魚骨、魚下巴等，另外還有泰式酸辣石斑魚，原價2460元，以三倍券購買僅需2000元。

彌陀區漁會則主打魚種多元性，冷凍組合包中有小卷、鬼頭刀魚排、午仔魚、鱸魚排、虱目魚丸、虱目魚肚、虱目魚水餃、龍虎石斑魚等，種類相當豐富，原價2300元，三倍券優惠價2000元。

邱志偉表示，他爭取漁業署補助成立的永安區漁會冷凍加工廠於2020年1月啟用後，遇到疫情衝擊，也讓加工廠立即發揮功效，將在地的石斑魚進行加工凍存，令原本在辦桌才吃得到石斑魚價格愈來愈親民，購買管道暢通，也能針對消費需求量身定做，請大家一起吃石斑魚、協助漁民度過難關。民眾可上網訂購或電洽兩漁會詢問。

(中時 )