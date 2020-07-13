「路平燈亮水溝通！」市議員羅永珍13日為民請命指出，神岡區豐洲路及中山路爭取多年才有經費鋪設，但鋪了半年多，又進行「管線汰換」，整條道路又因工程變得坑坑洞洞，不僅有礙市容觀瞻亦浪費公帑。建設局指出，將建請自來水公司加速改善，落實路面修復維護用路人權益。

羅永珍指出，台中市民都認為，1條道路好不容易才鋪設完成，但沒有多久台電、自來水公司及瓦斯管線更換又開挖，開挖後又回填，坑坑洞洞、路面不平，民眾行經造成極大不便；其中神岡區豐洲路及中山路就是實例，原本整條道路很美觀，現在又變成坑坑洞洞。

羅永珍說，市府道路鋪設前應先整合各相關單位，儘量一次到位，不要鋪了又挖、挖了又鋪；市府「路平專案」應加強垂直及橫向連繫，以減少公帑的浪費，並將對市民行的權益干擾降到最低。

建設局指出，經查應是自來水管材老舊脆化導致漏水，自來水公司頻繁搶修影響路面品質；市府將建請自來水公司加速改善，落實路面修復，維護用路人權益。

經發局強調，為減輕市民申裝自來水負擔提升民眾接水意願，市府爭取經濟部核定109年自來水用戶設備外線補助1242萬元，市府編列配合款558萬元；明年將持續爭取預算，新接自來水用戶可檢具相關申請文件向在公所遞件，申請自來水用戶設備外線補助3分之2費用，低收入戶或中低收入戶，依規定可全額補助。

(中時 )