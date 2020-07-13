日常有媒體報導，只要海外網購進口包裹是在不同超商取貨，即可規避上下半年免稅進口次數超過6次要課徵進口關稅情況。但財政部關務署強調，我國自今年7月1日調整以進口人統一編號為計算免稅進口次數，避免有心人士規避進口稅費。

若網購金額高過2千元也要課徵進口關稅，關務署也指出，近年來常常有業者申報價格不實，例如高價低報或是化整為零情況，像是民眾網購下單付款3千元，但「EZ WAY 易利委」APP推播報關資料總申報價格卻只有15元，海關將依法查核，嚴懲不法業者虛報及違章行為。

關務署呼籲，為維護國內合法業者公平競爭環境，海關以進口商銷貨物為查緝重點，持續透過金流、物流等多管道蒐集並分析資料，針對進口商銷貨物之高風險業者，加強查核並依法補稅，至於一般民眾合法進口貨物不受影響。

我國自今年5月16日實施未委任報關不受理申報機制，海關鼓勵民眾使用「EZ WAY 易利委」實名認證APP，以簡化取代原紙本委任作業，加速貨物通關，至未實名認證進口案件，海關將依法查核報關委任文件。

(工商 )