繼青春山海線、淡蘭古道後，新北市觀旅局今推出全新旅遊品牌「微笑山線」，串聯土城、鶯歌、中和和平溪等地登山步道，8月起一連規畫8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會專人導覽，結合觸覺、味覺等體驗，邀請6到12歲的親子走入山林，感受自然風貌，市長侯友宜出席記者會表示，台灣處處是寶藏，值得一窺。

新北市觀旅局表示，新北市境內山林資源豐富，「微笑山線」是一條串連起樹林、鶯歌、三峽、土城，再延伸到中和、新店、深坑和平溪等地，在地圖上呈現一條「微笑」曲線的登山步道，由於新北市大眾運輸便捷，推薦親子利用假日造訪，共創不一樣的山林體驗。

新北市觀旅局指出，首波以土樹三鶯為主，規劃4條路線、8場健行體驗，分別為土城朝山步道、樹林大同山步道、三峽鳶山步道、鶯歌孫龍步道，每場約30人，由荒野保護協會專業導覽，帶著親子認識生態物種、尋訪古蹟，還有手作藍染、鹽滷豆腐等在地體驗。

「邀請市長叔叔來爬山！」知名部落客「晨晨登山隊」隊長余業文，今帶著女兒晨晨出席記者會，向眾人分享親子登山經驗，晨晨也致贈畫作給侯友宜，邀請大家走入山林，體驗登山樂趣。

「爬山不辛苦，玩樂中不知不覺就登頂了！」余業文說，晨晨從9個月大開始，就陪著登山隊一起爬山，很多人問他帶著孩子爬山會不會很累？其實透過登山帶著孩子欣賞風景、認識昆蟲，放下3C產品陪伴孩子，常常不知不覺就登頂，不似想像中的辛苦，也會發現孩子心態更健康、更勇敢。

侯友宜表示，台灣擁有豐富的自然生態、人文歷史，風景不輸國外，新北市有青春山海線、淡蘭古道，這次再推出微笑山線，座落在人口最密集的城市秘境，窺探在地的歷史古蹟，且搭乘大眾運輸即可抵達，尤其爬山時遇到有緣人，天南地北聊一聊，也是人生的最大樂趣。

「山林就是最好的學習場域！」荒野保護協會榮譽理事長李偉文說，近期受疫情影響，很多民眾走出戶外踏青，其實平假日也可以到山林開拓感官，聆聽大地的掌紋，探索在地歷史脈絡，也是親子互動最好的學習場域。

(中時 )