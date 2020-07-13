新冠肺炎疫情嚴峻，各國政府紛紛嚴陣以待，更要求國民盡量減少外出次數，隨身配戴口罩。然而，美國一名30歲男子，卻為了測試病毒傳染力，故意參加由確診者舉辦的「新冠肺炎病毒派對」，沒多久便染疫身亡。

根據《聖安東尼奧新聞快報》報導，德州聖安東尼奧（SanAntonio）衛理公會醫院（Methodist Hospital）的醫務長艾普爾比（Jane Appleby）表示，這名30歲的男子在去世前，曾懊悔的向護士透露，有些人會故意參加「新冠肺炎病毒派對」讓自己被感染；而他原本認為自己夠年輕、抵抗力強，不會輕易得病死去，現在卻感到非常後悔。

艾普爾比12日特別錄製一段影片表示，「當有人被診斷出染疫後，他們就會舉辦派對並邀請朋友參加，看看他們能否戰勝疾病。」艾普爾提到，舉辦這種派對的意義在於，參加的年輕人想藉由這種方式測試病毒是否存在，或是刻意暴露在病毒中以試著獲得免疫力；然而，目前皆受過新冠肺炎病毒測試者中，已有約22％呈陽性，顯示病毒正以極快的速度傳播，其中又以20- 30歲的感染者人居多，令人擔心。

艾普爾比強調，「病毒不會歧視，我們都不是無敵的。我不想成為一個危言聳聽的人，我們只是想分享一些真實的例子，幫助我們的國人明白這種病毒真的非常嚴重。」並呼籲人們要更認真的看待這場病毒戰役。

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(中時電子報)