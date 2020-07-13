民進黨高雄市長參選人陳其邁今（13）日一早參訪「和發產業園區｣，被問及昨晚與愛貓「小米」直播狀況，陳其邁無奈笑回，直播算是失敗，因為小米比較搶戲，他只是淪為直播配角，有點吃醋。

陳其邁說，大家看直播時留言很少問他，都是在問小米，他淪為直播配角，可能這半年時間都在防疫，在行政院比較忙，他會慢慢和小米培養感情讓直播更順利。

陳其邁也笑說，是有點吃醋啦，因為小米能文能武，是武打明星，也有會撒嬌的一面，是他們家的生活重心，家人回家都先問「小米在哪裡？」

陳其邁今日除感謝台郡等企業大力投資高雄外，也與台郡、禾聯碩等數十家業者代表交流高雄產業議題，並提出兩大經濟轉骨策略，希望順利當選市長後，全力帶領高雄經濟向前衝刺。

陳其邁表示，因應美中貿易戰帶來的影響，世界正面臨供應鏈重組，對高雄帶來重大轉機。因此，兩大產業轉骨策略，即為推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」。

陳其邁強調如果自己能順利當選市長，一定會積極與中央合作，持續改善五缺問題與廠區基礎建設。他強調，未來當選市長，會把握產業鏈重組、高階製造與先進半導體製程這3項優勢，力拚高雄製造產業升級，將高雄打造為一個擁有先進半導體製程跟高階製造中心的最佳投資基地。

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(中時電子報)