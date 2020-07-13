大葉擁有堅強的師資，以及專業的學習環境，專業教室更通過技術士技能檢定照顧服務員術科考場認證。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

台灣老年人口急增，將邁入超高齡社會，迫使長照人才需求大增，彰化縣政府攜手大葉大學推廣教育處，辦理照顧服務員訓練課程，協助學員學習專業技能，結訓後取得照顧服務員技術士證照，並輔導就業，為長照人才注入強而有力的新血。

彰化縣老年人口已突破20萬人次，等於平均每100人就有15-16位65歲以上長者，彰化縣政府積極設置日照中心、社區長照據點以及樂活小學堂等來服務長輩，但長照人才的培育也相當重要，因此彰府找上縣內唯一設有護理學系的大葉大學，幫助有志投入長照領域的學員培養專業。

彰化縣政府勞工處就業服務科周慧婷科長表示，隨著高齡化社會來臨，照服員成為搶手人才，一般全職居服員月薪約３萬２千元，據衛服部推估今年照服員人力短缺逾8千人，因此攜手大葉培訓人才，充實長照服務人力。

大葉大學推廣教育處長陳月娥表示，大葉擁有堅強的師資，以及專業的學習環境，專業教室更通過技術士技能檢定照顧服務員術科考場認證，可提供勞動部術科檢定場地使用，而本期共有25名學員，希望他們都能順利取得證照，並順利就業。

(中時 )