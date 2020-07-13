近來甜糯玉米因市場需求量少，價格下滑，台南市新市區楊姓農婦索性開放民眾採收，希望至少能回本。(莊曜聰攝)

菜市場、夜市攤位上常見的甜糯玉米近來價格下滑，台北果菜市場批發價每公斤僅3到7元，加上共同運銷成本價格每公斤約5元左右，台南市新市區以農民擔憂血本無歸，配銷台北可能等於「免費送人」，乾脆自力救濟，開放給民眾自行採摘，每支玉米僅收5元，希望多少能回收成本。

楊姓農婦3月間在新市區三舍里種植4分多的甜糯玉米，現在正值採收期，她原本要參加農會共同運銷配送到市場，卻發現台北市場批發價偏低，計算下來根本賺不到錢，甚至有賠錢的可能性，因此打消念頭，在朋友協助下，日前在臉書社團張貼訊息，比照之前高麗菜、紅蘿蔔等農產，開放民眾自採。

民眾採摘玉米並不限數量，但需要自備刀子、袋子等工具，每支玉米僅收5元，今天已經有民眾親自前往，也有人去電預約時間，楊姓農婦說，並不奢望能夠賺錢，只要能夠回本就好。

台南市政府農業局指出，台南市種植食用玉米（甜玉米、甜糯玉米）面積約1,906公頃，總產量近1萬5000公噸，主要產地在安南、新市、歸仁等地，一年四季都有出產，在秋、冬等季節市場價格較好，中秋節、春節前市場需求量最大，夏季受到天氣炎熱等因素影響，市場需求量低，價格通常不符理想，建議農民分散種植，降低風險。

楊姓農婦說，玉米開放自採從13日開始，地點位於新市區往善化區的台19甲線旁，大象吊車後方產業道路進去100公尺左右，有需求的民眾可事先聯絡，電話0918309447。

(中時 )