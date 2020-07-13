台灣的朋友們，你正在等候由台灣廠商推出的5G手機嗎？華碩（ASUS）方面已確認會在7月22日發表ROG Phone 3電競手機。根據近期消息，ZenFone 7將緊接在ROG Phone 3後不久登場，並且本次很可能連帶推出Pro版本，滿足不同消費者的需求。

2019年推出ZenFone 6，採用獨樹一格的翻轉鏡頭設計，不僅辨識度高，也進一步提升了前置鏡頭的拍攝表現（因為規格與主鏡頭一致），並奪下當時DxOMark手機前鏡頭的冠軍。ZenFone 6翻轉鏡頭的創新設計不僅蔚為話題，也創造全新的拍照手法，讓華碩寫下不錯的成績。根據近期消息，這項標誌性的設計將有望在ZenFone 7這一代當中沿用！

據網路報導，ZenFone 7將在ROG Phone 3發表後不久就將推出，且預計將會有ZenFone 7 Pro版本。據了解，相機將會由ZenFone 6雙攝方案再度升級，很可能採用三攝，至少提供黑、白兩種機身顏色。根據先前跑分軟體GeekBench的資料庫，ZenFone 7將採用高通Snapdragon 865處理器，也就是會支援5G。而Pro版本會有哪樣規格的提升，滿令人好奇的。

華碩在ZenFone 4、ZenFone 5這兩代都推出過類似Pro的版本（ZenFone 5Z、ZenFone 4 Pro)，但是沒有在ZenFone 6這一代延續。若在ZenFone 7這一代再度重現Pro版本，將能有效帶來更多的產品區隔，以及有望進一步降低非Pro版本手機的價格，令人頗為期待。

(科技)