警界人事大震撼！警政署下午發新聞稿指出，近期舞廳發生槍擊和殺人命案，確已影響民眾治安觀感，高雄市和臺南市二位局長是地方治安首長，應勇於承擔責任，警政署已報請內政部職務調整，周幼偉、李永葵2位局長將下台，牽動近期的高階警官人事調整。

警政署表示，已於本（7）月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。

警政署強調，國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

台南市日前因一件舞廳鬥毆，引發6月30日與7月9日在南區、北區各1件關聯性槍擊案，兩方人馬互轟10多槍，行政院長蘇貞昌13日重話要求縣市警察局長對舞廳鬥毆負責，台南市警察局長周幼偉雖然下午市長向黃偉哲保證完全掌握案情，但為時已晚，警政高層確定將周幼偉撤換。

周幼偉今(13日)下午臉色凝重，到台南市長室向台南市長黃偉哲報告，不料卻撲空，引發外界聯想，他向現場媒體表示，台南市槍擊案，警方全程掌握案情，開槍嫌犯也全數到案，並已查獲教唆開槍嫌犯追緝中。未料話才講完，就傳出他遭到撤換的消息，據了解，警政署已經展開人事作業尋找接任人選。

(中時電子報)