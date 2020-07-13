虎牙甜心伊伊擔任HOOD to COAST越山向海人車接力台灣賽女子組推廣大使，並預計熱血參賽。（大會提供）

2020 HOOD to COAST越山向海人車接力台灣賽今年邁入第四屆，以賽事體驗及挑戰團隊合作為賽事宗旨，本屆在今年11月28日於台東鹿野高台登場，全新路段首次由南跑到北，一日收盡台灣東岸最美風景，知名藝人范逸臣及雷艾美、雷理莎姊妹將一同熱血參賽。

大會今年首創「妳當靠山」女子組，攜手勵馨基金會鼓勵女孩勇敢挑戰，邀請「虎牙甜心」陳伊擔任推廣大使，鼓勵女性跑者揪姊妹們為2020立下共同目標攜手完賽，活動已於今天中午12點正式開放報名，號召全台跑者與隊友一起完賽與玩賽共創參賽美好回憶。

今年全球受新冠肺炎疫情影響，許多體育活動賽事取消或延期，台灣防疫有成、疫情趨緩，儘管室內活動受限，全台也掀起一波戶外運動風潮，HOOD to COAST台灣賽更成為目前本年度唯一照常舉行的海外系列賽。

備受國內外跑友期待的HOOD to COAST台灣賽即日起開放報名，將在今年11月28日於台東鹿野高台登場，賽事路段全面更新，一路由台9線花東縱谷往北跑向台11湛藍公路，沿途經過台東八仙洞及花蓮石梯坪等著名觀光勝地。

大會並於8月在台北及新竹YYsports竹科概念店進行HOOD to COAST訓練營，透過課程設定，幫助跑友強化跑步能力，針對賽事路段模擬、越野跑訓練、補給設計系列課程，提升跑友正式競賽時的參賽體質。

全球最具規模的人車接力賽「HOOD to COAST」於2017起自台灣東部開跑，連年獲得參與跑者的一致好評。今年更將強調跑者將自己沉浸在賽事當中享受比賽，將於11月28日台東開跑，限時24小時，每隊需由5名參賽選手和1部汽車組成，以人車接力的方式完成全長171.6公里的極限挑戰。

(中時 )