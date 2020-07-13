人機介面晶片設計廠敦泰電子（3545）旗下子公司敦捷光電，13日與台大醫院新竹生醫分院，舉行精準醫療與智慧生理監測系統的合作備忘錄（MOU）簽約儀式。未來敦捷的健康量測技術，將與台大醫院的醫療資源緊密結合，共同打造先進智慧醫療生態系統，此為業界一大創舉，同時也宣告敦泰集團正式揮軍生醫領域。

敦捷光電成立於2016年，公司三大核心技術包括感測晶片開發、演算法及光學機構設計。敦捷光電除了延續敦泰集團在智慧型手機、穿戴式裝置等消費性市場的布局，在光學式指紋辨識領域，已取得良好成績外，亦著眼於精準醫療、預防醫學等廣大商機，將核心技術延伸至生醫領域，除了開發心律不整、血壓、脈搏、血糖等量測晶片與技術外，亦建構雲端數據分析平台。

敦捷董事長廖俊杰表示，此次與台大醫院合作的目標，是要建構一個智慧生醫感測平台。未來只要透過搭載敦捷軟體或硬體的手機或穿戴裝置，藉由演算法與資料庫分析，就可以讓用戶了解的自己的生理資訊。臺大醫院新竹生醫分院院長余忠仁，亦看好結合智慧健康量測能提供更完整且精準的資料，讓醫療單位進行更全面的診斷。

事實上，敦捷與台大醫院合作已久，目前已就心房顫動的監測取得階段性的成績，林廷澤醫師表示，有心房顫動的患者，罹患中風的機率是正常人的五倍，但此一疾病最難掌握到的是那些無症狀或偶發性患者。然而透過長時間、全面性的健康資料採集及分析能夠協助發現潛在患者，並為其降低併發疾病的風險。

另外，敦捷亦已針對血壓、血糖、血氧等項目，展開感測晶片與軟體的開發，搭配台大醫院的系統建立，未來可望拓展雙方合作項目的廣度，建構完整的先進智慧醫療生態系統，並攜手朝著打造台灣首座智慧醫院的目標邁進，為台灣的醫療、社會做出實際貢獻。

(工商 )