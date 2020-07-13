中部科學園區管理局局長許茂新為中科輔導團隊加油打氣，強調政府會提供豐富的資源，協助新創企業在創業第一哩路走得更平順。（盧金足攝）

「晶易求精」團隊榮獲科技部2020年「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎晶易求精」團隊榮獲FITI創業傑出獎，執行長鍾成晏（右四）率營運長楊岳穎（左四）等人上台領獎，與科技部次長謝達斌次長（右五）、中科管理局局長許茂新（左三）共享榮耀。（中科提供／盧金足台中傳真）

科技部2020年「FITI創新創業激勵計畫」競爭激烈，多達124組來自全台大專院校及學研機構隊伍報名，最後遴選出40組潛力新創團隊，歷經近5個月核心課程與3個階段淘汰賽制洗禮，3日公布今年第1梯決選結果，圖靈鏈、膜淨材料、Knit Knotter、碳矽半導體及晶易求精團隊等5個團隊勇奪「創業傑出獎」，得獎團隊可獲得企業贊助100萬元創業基金，科技部挹注100萬元獎勵金，中科管理局長許茂新強調，政府會提供豐富資源，陪著新創企業一起成長。

決選挺進「FITI創新創業激勵計畫」，以優異表現得獎的「晶易求精」團隊，由好孕行生醫股份有限公司創辦人暨東吳大學微生物系助理教授鍾成晏代表受獎。

鍾成晏在獲獎時，代表團隊特別感謝中科加速器從資金媒合、業師輔導、講座課程、管理顧問、商模健檢、到財務規畫、智財布局、廠商鏈結等面向，提供豐富且扎實的輔導與支持，成為拿下好成績的關鍵要素。

好孕行生醫股份有限公司由執行長鍾成晏率營運長楊岳穎、副執行長黃以均與交通大學生醫所博士班黃崇賢等組成，該公司瞄準輔助生殖醫學應用需求，針對改善少子化問題而開發精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至90％以上，有助於改善不孕症治療的卵子受精率與試管嬰兒成功率。

中部科學園區管理局局長許茂新特地出席，為這場全國最大創新創業培訓計畫決選盛會，為中科輔導團隊加油打氣，鼓勵新創團隊日新又新、再接再厲，政府提供豐富的資源，協助新創企業在創業第一哩路走得更平順。

好孕行生醫股份有限公司目前雖只是一家未滿10人的小公司，但今年進駐「中科智慧機器人自造基地加速器」後，透過中科加速器的協助與媒合，發展快速，已與著名生殖醫療院所如茂盛醫院、華育生殖醫學中心與艾微芙國際生殖醫學中心等展開臨床合作。

此外，也與台中金手獎得獎廠商昆良工業股份有限公司共同開發製程、並由台中財團法人塑膠工業技術發展中心輔導FDA法規，大幅加速了產品的進展。

許茂新表示，新創團隊多屬年輕的微型企業，但新創擁有熱情與巨大潛力，為創業最佳根本，剛開始創業之際，政府及時提供支持培養，協助青年創業浪潮中走出自己的路，看好成為台灣產業創新轉型的關鍵，引領中科園區產業邁向創新。

(中時 )