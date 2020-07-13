苗栗縣政府爭取在都會區設置原住民文化健康站，利用頭份市已停招的幼兒園空間打造文健站，13日苗栗縣長徐耀昌等人為頭份市文健站揭牌，提供在地原民長輩交誼學習與健康照護服務。

今年縣府獲原住民族委員會經費補助，在縣內增設2處都會區及3處部落文化健康站，全縣文健站從10站增加到15站，其中都會區文健站分別設於苗栗市、頭份市，就近服務都會區長輩。

縣府原住民族事務中心表示，頭份原住民族群以阿美、泰雅、賽夏、布農、賽德克、排灣、魯凱族等7族的移居者較多，共有1466位原住民，55歲以上長輩則有183位，需長照資源挹注。

原民中心說明，頭份天主堂幼兒園已停招，但場所空間與設備維持完善，在地方教會合力協助下，轉型成為全縣第二處都會文健站，今年2月設站、6月開站提供服務，彌補都會區原民長輩照護服務不足問題。

徐耀昌與議長鍾東錦以及多位縣議員等人出席揭牌儀式。徐耀昌表示，縣府已爭取設立15處文化健康站，未來將普設文健站，強化各站軟硬體設備，以舒適的交流聯誼和活動場所，提供原住民長輩健康照護、學習和運動等服務。

(中時 )