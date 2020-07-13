台灣大(3045)與國內電商第一品牌momo購物合作的「到店取貨」服務，自即日起推出進化版「到店取貨2.0」，消費者於momo購物網下單後，24小時內，即可在全台近760家台灣大myfone門市取貨。

台灣大與momo購物自去年首度跨域整合，推出「到店取貨」服務後，已成為消費者除了宅配、超商取貨外的另一選擇。根據myfone門市統計資料顯示，消費者下單取貨的品項以3C產品為大宗，其次為美妝和食品。以整體「到店取貨」件數來看，取貨的男女比例為6：4，件數又以北部地區最為多，平均單月取貨量可達上千筆，並呈逐月攀升的趨勢。尤其近來在新冠肺炎疫情的影響下，電商已成為許多民眾日常最習慣的購物管道，也讓近2個月的單月到店取貨量達去年同期的2倍，促進消費者建立於myfone門市取貨的黏著度。

台灣大指出，無論是3C、美妝或食品，只要材積適用，將享有比便利商店還要超速的「今天下單、明天取貨」服務體驗。同時，台灣大也針對手機類商品提供現場點驗、疑難雜症諮詢等服務，讓消費者「線上購足、線下滿足」，發揮電信電商一加一大於二的極大化綜效。

(時報資訊)