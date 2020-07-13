半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）搶攻24小時自助服務商機，公布最新線上入口網站，顧客能直接下單、即刻取得雲端服務和軟體產品，隨時隨地都能隨選採購。使用者可透過任何連網裝置登入myAdvantest入口網，毋需預先安裝App或軟體程式。

愛德萬測試表示，入口網首波推出的服務之一為線上互動訓練，線上訓練系統Dojo為基於雲端的線上學習服務，除了能自己決定多媒體互動課程的學習進度，還能無限制登入SmarTest虛擬軟體遊樂場練習、或執行實驗室環境模擬測試。

Dojo也安排即時互動時段，客戶可跟愛德萬測試專家討論，或在實體V93000測試機上練習和展示SmarTest功能。這套線上訓練運用最現代化的線上教學法，除了能支援傳統課堂訓練，更展現出線上課程最優勢的學習彈性。

此外，愛德萬測試也透過myAdvantest獨家推出創新平台即服務（PaaS）解決方案「測試工程雲」，首次實現基於雲端的測試工程。客戶在線上就能使用完整測試開發環境，包括針對測試程式開發的一整套軟體工具、標準測試IP資料庫、以及自助工具套件等。

同時，使用「測試工程雲」的客戶一旦有需要，可在線上獲得愛德萬測試技術支援、並與應用工程師互動，由其協助執行各項任務，譬如從遠端替測試程式除錯等。「測試工程雲」的預裝軟體套件能隨時擴充，訂閱選項也很彈性。

愛德萬測試V93000事業部門行銷副總Ralf Stoffels表示，myAdvantest入口網讓客戶能更容易實施員工訓練和進行測試程式開發，又能節省新裝置設計從開發到上市的時間與成本。

Ralf Stoffels表示，公司看準24小時「自助服務」的巨大優勢，無論何時需要公司的專業知識和資源都能獲得滿足。myAdvantest不僅開啟愛德萬測試全球顧客服務的新紀元，也符合公司「Grand Design」的終極目標，為不斷進化的半導體供應鏈創造新價值。

(時報資訊)