為協助特教生搭乘交通車時坐姿的穩定度，彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮及其千金白怡文近日捐贈愛心保護帶，由教育部國教署代表接受，將提供給各國立特教學校學生使用，提升搭交通車的安全性。

特教生因身體的不便，交通上常需要更多的專業協助。伸仁紡織已提供21組愛心保護帶給國教署主管的13所特教學校試用，確保學生搭乘交通車的過程有更佳的身體支撐性及固定性。

教育部國教署長彭富源向伸仁紡織的愛心捐贈及立委黃秀芳的居中協助表達感謝之意，他表示，透過這份愛的傳遞，全國各特殊教育學校學生都將獲得最溫暖的禮物，也期待各界共同關懷特教生，持續給他們支持與鼓勵。

國教署指出，為使身心障礙學生搭乘交通車時更安全，訂有學生交通車管理辦法，各特教學校均有專業團隊協助評估，包括輪椅生、須使用安全座椅的學生、有擺位固定需求或使用保護性約束帶的學生，提供個別化的擺位需求及輔具資源。若須使用愛心保護帶及保護性約束帶等工具，必須事先與家長溝通並正確使用，以保障學生安全，減少危險發生。

(中時 )