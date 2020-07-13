全國第1套官方品德教育教材在雲林縣登場，要讓「雲林有愛、學生有品」。（張朝欣攝）

全國第1套官方正式出版的品德教育教材「雲林有愛，品德Smile」，13日由雲林縣長張麗善主持發表會，內容以「禮義廉恥」為四維架構，討論16個核心價值，宣示雲林縣153所國小，將從109學年度開始，正式實施品德教育。

雲林縣長張麗善訂定2020為雲林教育品德年，繼今年2月宣布全縣中小學自109學年度第2學期開學日，同步在校園重新掛回「禮義廉恥」匾額，13日進一步在雲林縣崙背鄉崙背國小發表「雲林有愛，品德Smile」品德教育教材。

張麗善表示，「雲林有愛，品德Smile」教材，集結雲林縣最優秀的校長、主任、老師，利用半年時間編寫而成，以「在地、趣味、彈性、多元」為理念，配合道德教育的教學法，再輔以價值澄清、道德兩難等教學策略，目的就是希望「雲林有愛，學生有品」。

張麗善指出，能在最短時間內完成雲林縣自己的品德教材，特別感謝前教育部國教署署長吳清山、國教院林信志博士與王令宜博士、中正大學教育所所長鄭勝耀等人擔任編輯顧問，希望這套教材的發行，能讓品德教育成為永恒不變的普世價值。

發表會並展示了套書、學習單、牌卡與文創物品意象圖，其中文創物品以「品德精靈」為主體，包括地瓜、西瓜、稻米、咖啡、火龍果、烏魚子等20隻雲林農漁產精靈，藉由桌遊方式，可以讓老師教學輕鬆、學生學習愉快。

(中時 )