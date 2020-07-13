苗栗縣竹南鎮立游泳池驚傳有超噁摸鳥大叔出現！一名小六男童跟家人前往鎮上游泳池消暑，怎知小男孩獨自在更衣時，竟被一位40-50歲中年大叔尾隨進入，中年大叔隨後還脫下泳褲，拉著男童手企圖要他幫忙撫摸自己下面「那根」，更要男童「不要講出去」，家屬得知後氣得報警抓狼！

小6男童姑姑在網路上發文表示，日前帶著小學6年級的姪子到竹南游泳池戲水，回家前姪子前往更衣室洗澡換衣服，當時只剩下一間在角落的更衣室空著。姪子進入後，一位約50歲的大叔則尾隨進入，小男童當下不疑有他繼續更衣。怎料，中年大叔一進入更衣室，就立刻脫下褲子，大展老鳥風采，更拉著男童的小嫩手讓其撫摸他的命根！男童立刻要他離開，並說要出去告訴姑姑，大叔則緊張地說：「不要講、不要講」，逼摸鳥的行為簡直荒唐。

竹南警方則表示，看到網上貼文後已於第一時間聯繫上男童的姑姑，並調閱監視器請男童一起揪出這位中年大叔。警在昨(12日)晚間也要求男子到案說明，訊後將依違反兒童少年法及強制猥褻移送法辦。

(中時電子報)