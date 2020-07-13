伊能靜近期演藝事業再翻紅，她登上陸綜《乘風破浪的姐姐》人氣很夯，不過伊能靜卻因失言評梅艷芳，而成為話題人物，美女眼科醫師黃宥嘉就在節目上提到，她認為伊能靜避談自己辛苦面，同時，黃宥嘉也感性說：「其實她（伊能靜）也很辛苦」。

52歲伊能靜因評論梅艷芳「很慘」，而成為眾矢之的，眼科醫師黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇》談到伊能靜時，黃宥嘉則認為，伊能靜避而不談自己的挫折「她喜歡展現讓人家可能會稱羨的部分」。

至於伊能靜失言談梅艷芳挨轟，黃宥嘉認為：「這一段話真實呈現了伊能靜的自我價值」，黃宥嘉也驚呼：「原來伊能靜還是這麼傳統」，指出伊能靜一下活成新時代女性、一下又很傳統「可是原來其實跟她的年紀還是有關係，她還是很傳統」。

同時，黃宥嘉進一步提出她的看法：「我會覺得，伊能靜50歲要活得像20歲，其實她也很辛苦」，黃宥嘉認為伊能靜只是不談自己辛苦的一面。

【精華版】伊能靜評梅艷芳被轟爆！黃宥嘉直言她也很辛苦

(中時電子報)