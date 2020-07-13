宥勝配音的《北海小英雄》全新角色神秘戰士。（華映娛樂提供）

【北海小英雄】7月31(五) 宥勝配音幕後花絮

男星宥勝近來當起YouTuber，他與老婆「蕾媽」記錄一家4口以大自然為家的頻道「宥勝去哪兒」更是大受歡迎。身為超級奶爸的他，在蕾媽開刀後休養的空擋，抓時間為經典卡通《北海小英雄》電影版配音，他坦言：「這是一部在觀眾心中很重要的卡通，我怕他們拿來和以前的作品比較，會讓他們覺得我的表現不夠傳神，可能破壞了他們心中的回憶。」但得知他是為全新角色配音時鬆了一口氣，並形容所扮演的戰士里夫帶著神秘色彩，雖然有著帥氣外表和高強的箭術，但內心深處還藏著一個秘密，充滿反轉魅力。

宥勝現實生活中，不但曾前往南極探險，更開著露營車帶著一家人到處旅遊，為該角增添更多大膽冒險的形象，而這股充滿勇氣的拼勁，鼓勵了許多粉絲，也和《北海小英雄》的精神不謀而合。對於配音工作他也是得心應手，「和配音導演合作的非常順利，可能是因為我還蠻適合這個角色的吧！」他一路順暢的完成配音，整整比預期時間提早一小時收工。

宥勝在配音時，對《北海小英雄》全新電影版中有一幕印像很深刻，「因為我有小孩了，很希望小孩可以有冒險的精神，遇到困難時，他不會退縮，願意去面對問題。我覺得這個精神很好，鼓勵小孩發揮，給他們機會，不要害怕他們做不到，我很喜歡這幕所傳達的訊息。」他也推薦這部電影很適合家長帶著小孩一起觀賞，「尤是特別保護小孩的媽媽，看完電影後，可以多鼓勵孩子跨出那一步，對小孩的學習和成長都有很大的幫助。」該片將於7月31日於全台上映。

(中時 )