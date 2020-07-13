中美持續角力，中國外交部發言人華春瑩13日在例行記者會上宣布，為回擊美方制裁行動，即日起對涉及新疆問題表現惡劣的美國部門及三位美國參議員實施相應制裁。

7月9日，美國國務院和財政部分別宣布根據美國內法，對一家中國新疆政府機構和4名官員實施制裁。

新浪財經報導，華春瑩13日表示，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。針對美方的錯誤行徑，中方決定自即日起對美國國會行政部門中國委員會以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克，聯邦參議員盧比歐、克魯茲，聯邦眾議員史密斯實施相應制裁。

華春瑩強調，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中國將根據形勢發展作出進一步反應。

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