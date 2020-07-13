香港恒生指數13日跟進亞股普遍上漲趨勢，盤中一度上漲376點，升破26,000點關口以上。不過尾盤前升幅大幅收窄，終場收報25,772.12點，上漲44.71點，單日漲幅0.17％。全天成交額1,468.93億港元。

國企指數收升34.62點，單日漲幅0.33％，收報10,575.88點。

(工商 )