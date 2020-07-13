蘋果（Apple）在WWDC20（蘋果全球開發者大會）中宣布，Mac將轉用Apple Silicon蘋果自行研發的晶片。根據蘋果的展示，搭載Apple Silicon 的 Mac 由於也跟iPhone的 A系列晶片採用一樣的指令集，甚至可直接運行iOS App，令人相當期待。對此，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果最快在2020年底推出搭載Apple Silicon的Mac，第一款產品預計將是13.3吋的MacBook Pro。

針對採用Apple Silicon的Mac產品，果粉絕對可以大大期待。為什麼？天風國際證券分析師郭明錤指出蘋果將會為採用Apple Silicon的Mac設計全新外型。換句話說，外型上應該與採用Intel晶片的版本能明顯區別。至於產品發表時程，分析師認為預計第一款產品最快會在2020年第四季或是2021年第一季，交由13.3吋MacBook Pro打頭陣。接下來蘋果會接續推出MacBook Air，14吋以及16吋的MacBook Pro則預計會在2021年第二季、第三季推出。

郭明錤預測，採用Apple Silicon 的 Mac 有些會比現有的版本價格更低。但他並沒有說明這是否是與蘋果自行研發晶片進一步降低成本，不需要支付處理器費用給英特爾有關；由於價格的降低，他認為搭載Apple Silicon的MacBook出貨量對比當前的款式出貨量可能增加180~200萬台左右。

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