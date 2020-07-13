台南市政府今日（13）在新南國小舉辦第60屆公私立國民中小學科學展覽會頒獎典禮，今年225件作品中，有15件優秀作品將代表南市參加全國科展，台南市長黃偉哲除嘉勉得獎同學，也期許學子在全國科展再創佳績。

台南市政府教育局表示，今年共有225件作品參展，包括國小組116件、國中組109件，並分為數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學（機電與資訊）、生活與應用科學（環保與民生）等科別，決選15件特優作品（國中8件、國小7件）將代表南市參加第60屆全國科展。

獲得國小組數學科第1名的麻豆國小，以「以降柱法破解任意柱數與盤數的河內塔」為題，由電影《猩球崛起》曾出現用以測試猩猩智商的河內塔數學問題為發想，試算7個盤由大到小堆疊在1柱，規定一次動一盤，且較大盤只能放下層，計算7盤3柱時，全部換到另一柱最少須幾步？

獲得國小組化學科第1名的復興國小，則以「電照膜行」為題，其中的膜，是指學生們手作的薄膜電池。一般市售電池是由2種不同金屬形成正、負極，復興國小學生簡化為僅用1種金屬片鋅或鎂為電極，其中的PVA黏膠史萊姆則擔任雙重角色，是電解質也是另一電極，黏膠電解質可揉捏也可用小擀麵棍擀成薄膜，實驗過程具手作樂趣。

獲得國中組物理科第1名的崇明國中，則以「雙珠進動：探究2圓形球體黏合後的特殊轉動現象及其動力機制分析」為題，把2顆半徑相同的圓球體黏著在一起，在平面上轉動雙珠並用手機從側面與俯視拍攝其運動影片，將拍攝影片匯入電腦，隨後利用軟體Tracker，研究雙珠在不吹氣的情況下，其運動型態，及操縱不同半徑的雙珠，及用不同的吹氣方式來觀察其運動型態的變化。

獲得國中組生活與應用科學科（環保與民生）第1名的復興國中，以「青出於藍：靛藍的快速建藍及創意藍染」為主題，經由探究台南在地藍染文化，利用自由軟體找出染布顏色有效分析法，藉此找到快速建藍的最佳比例配方及高效率的藍染流程。

(中時 )