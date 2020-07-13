星展銀行（台灣）以實際行動落實永續，從減塑概念出發打造「星展eco永續卡」，除了卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA，亦推出多項綠色消費加碼優惠，並結合星展長期支持的社會企業夥伴，合作提供信用卡新戶首刷禮與多項社企商品消費禮遇，期望發揮影響力，邀請客戶共創環境永續。

「星展eco永續卡」提供國內消費1.5％，海外消費2.5％的無上限現金積點回饋；配合政府經濟振興政策，7月15日至12月31日新卡上市期間，享國內消費再加碼1.5％，國外消費加碼0.5％，相當於國內外消費皆可享最高3％現金積點回饋。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展一直將永續發展列為集團核心目標，並以「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」為三大永續發展重心。為落實「負責任的銀行業務」，星展銀行（台灣）企業金融積極響應離岸風力發電等多項綠色融資；消費金融業務部分，繼年初首創推出「綠色存款」後，星展銀行（台灣）再次將永續與信用卡結合，打造由可再生資源製造且燃燒無毒的信用卡，並針對低碳交通與社企產品推出優惠，邀請客戶刷卡消費愛地球。

為鼓勵卡友響應低碳生活，「星展eco永續卡」在強大的消費回饋基礎之上，特別針對三大低碳交通方式提供額外加碼：

§ 大眾運輸

「星展eco永續卡」支援一卡通功能，即日起至9月30日止，新戶核卡後30天使用一卡通自動加值可享20％回饋，每人回饋上限NT$300。

§ 共享汽機車

指定通路刷「星展eco永續卡」支付共享汽機車租用費，享額外5％現金積點加碼回饋，每期回饋上限200點。

§ 電動機車

指定通路刷「星展eco永續卡」支付電動機車充電、換電資費，享額外5％現金積點加碼回饋，每期回饋上限100點。

此外，星展一直以陪伴社會企業成長做為企業公益主軸，除了長期採購社會企業產品，星展銀行（台灣）也首創推出信用卡消費累積之紅利，可直接於平台兌換社會企業明星商品。為了讓卡友更認識、體驗來自社會企業的優質產品，「星展eco永續卡」也與鮮乳坊、直接跟農夫買、好日子、茶籽堂、甘樂文創、勝利廚房等六家社會企業合作提供新戶首刷禮，並推出多家社會企業消費專屬折扣優惠，期望帶動客戶認識、認同、採購、使用社會企業產品與服務，與星展一起力挺社會企業，共創正面的社會影響力。

「星展eco永續卡」卡體採用聚乳酸（PLA）材質取代傳統塑膠，主要原料為非食用玉米，是亞洲第一張卡體以可再生資源製造的信用卡。相較於傳統塑膠， 信用卡中的 PLA 材質和傳統 PVC 相較之下中可降低68％碳足跡與28％能源消耗，且在焚燒時不會產生有毒氣體。「星展eco永續卡」所採用的PLA材質獲歐洲權威認證機構TÜV 認證「OK Biobased」資格，證明PLA材質中的植物原料佔比超過 99％。

除了發行「星展eco永續卡」，星展銀行（台灣）亦特別針對綠色存款推出加碼活動。客戶於即日起至8月31日止開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享3個月美元活存利率0.88％。每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，與客戶齊心守護台灣海岸線。

(中時 )