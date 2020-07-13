醫師常被視為最菁英的頂尖人才，但有網友在PTT提問，全台擁有執照的精算師人數不超過200人，月薪20萬元以上，為何考大學的時候還是一堆人拚死擠醫學系，引發網友熱議，有圈內人直言，精算師的門檻多、考試費用貴，拚一張精算師證照所耗的力氣，還不如用來考醫學系，CP值還高一點。

原PO表示，要當上醫師這條路難度也不小，還要經歷一堆血汗過程才能熬到主治，反觀精算師，錄取標準不像醫科那樣，需搶名額、科別，怎麼好像還是很少人走這條，為什麼年輕人還是都想當醫生？

文章一發便引起熱議，網友們紛紛表示，「朋友唸相關科系，這行門窄到一個不行」、「考試費用很貴」、「這理組中的理組，文組根本不可能插旗」、「難度高，證照門檻超多」、「精算師是考分數，不是考錄取率的，超難考的好嗎！」、「拚一張的力氣拿去拚醫科更值得」。

此外，也有網友分享，若想當上精算師，證照門檻超多，需通過15個考試。然而許多人終其一生都在努力的，即是通過精算考試。該考試範圍橫跨幅度大，考科多達10科以上。

(中時電子報)