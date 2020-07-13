網友稱向王浩宇求助，只得到「嗯嗯」回應。(取自臉書)

網友稱向王浩宇求助，只得到「嗯嗯」回應。(取自臉書)

桃園市議員王浩宇遭發起連署罷免，近日有網友向「罷免王浩宇王」粉專反映，曾在臉書私訊王浩宇請求協助，但王浩宇只回了「嗯嗯」後就沒下文，這讓他十分氣憤，「罷王」粉專也質疑，原來這樣的回應也能算進王浩宇的服務案件業績當中。

臉書粉專「罷免王浩宇」指出，王浩宇曾對外宣稱他的議員服務處一個月服務案件達2000件，而且最近還在他經營的「我是中壢人」粉專開放票選讓被他服務過的選民投票，「罷王」粉專直批，「真的讓中壢市民感覺到王議員的恩情大於天，王恩浩蕩」。

有一名網友在「罷王」粉專留言指出，確實曾有透過臉書私訊方式請王浩宇議員協助，但王浩宇也只回了個「嗯嗯」，就沒有任何後續，等於什麼也沒幫到，讓他感到十分憤怒。對此「罷王」粉專表示，「原來2000件/月是這樣來的喔！很會！」

其他網友則留言回應，「他就最愛辦成了一件小事可以宣揚成救了整個宇宙啊」、「真心誠意地討厭他！請桃園的朋友們一起罷免他！我不想電視節目打開就被他霸凌了！謝謝支持」、「嗯嗯如果可以當議員，叫我阿嬤來就好啦」。

(中時電子報)