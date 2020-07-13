人民幣兌美元在岸價13日收報7.0031元，較上一交易日7.0071元上揚40個基點，單日漲幅0.06％。

截至下午4點41分，離岸價報7.0040元，上漲67個基點，單日漲幅0.1％。人民幣兌美元中間價13日報6.9965元，較上個交易日下跌22個基點，單日跌幅0.03％。

(工商 )