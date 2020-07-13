由邱凱偉（Darren）、林艾璇（大元）、李維維主演《羅雀高飛》，目前開拍歷時2個多月，經過台語老師、導演的嚴格要求，大元和李維維的台語程度大幅進步，李維維更被導演稱讚將近「幾霸昏」，給大元累積不少壓力。此外其中一場戲邱凱偉闖禍屁股挨棍，事後李維維要幫他的屁股擦藥，他大方露出「屁股蛋」，笑說自己沒在怕露的，唯一只怕自己不小心放屁，會害李維維笑場，邱凱偉更開玩笑說：「這是第一次露屁股蛋，以前都露前面的！」惹得全場一陣大笑，他趕緊解釋：「是上半身啦！」

邱凱偉及李維維是多年老搭檔，雖然這次李維維愛不到邱凱偉，但劇中兩人仍有不少對手戲。邱凱偉「第一次」露屁，李維維笑說自己也是「第一次」幫男人擦屁股，邱凱偉分享拍戲當下，以為是阿嬤幫忙擦藥，結果導演竟然安排李維維，當下有點錯愕，但邱凱偉表示：「是李維維所以滿安心的！」他立馬問李維維觸感怎麼樣？李維維面不改色調侃「好像比以前胖了一點」後來才又補充「滿翹、滿彈，保養得不錯。」邱凱偉表示除了老婆之外，李維維是第二個摸過他屁股的女人了。

演員拍戲除了默契也培養好感情，邱凱偉在戲裡戲外都是開心果，雖然南下高溫高壓的拍攝環境，也能自得其樂，大元、李維維異口同聲的表示，最害怕跟邱凱偉對戲，因為很容易笑場。邱凱偉在片場休息時間，常常想一些有的沒的來逗大家開心，通常李維維都無動於衷，表示自己已經習慣了，反而大元跟田家達兩人被邱凱偉「帶壞」，也開始會想一些整人的遊戲來互相傷害。三人表示這次南下拍攝好像一場比較長的畢業旅行，大家一起住在旅館互相照顧、互相談心、互相打鬧，讓拍戲人生減少不少壓力。

《羅雀高飛》是描述一個平凡女子勵志成為「藥膳女醫」的故事，由邱凱偉（Darren）、林艾璇（大元）、李維維等擔綱演出。劇中林艾璇（大元）飾演平凡少女「羅雀」，父親自幼意外身亡，長大後因母親病逝勵志成為一位女醫濟世助人，進而到中藥行當學徒，而邱凱偉飾演的「林家駿」就是中藥行少爺，陰錯陽差愛上古靈精怪的「羅雀」，而李維維則飾演自幼由林家扶養長大的童養媳「陳淑敏」，三人展開一段令人揪心的故事。將於7月31日起，每週五晚上10點15分三立台灣台29頻道播出。

(中時 )