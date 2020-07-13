大陸1名少女想趁著大學就讀時期學開車，因此報名了鄰家附近的駕訓班，然而少女卻時常遭訓練場教練性騷擾，某次趁著1隻蚊子停在少女的脖子上，竟把從他嘴中吐出口水來，還揚言「我的愛液可以幫你消毒」，少女立即報警處理，訓練場教練因涉及猥褻罪刑備強制刑事拘留。

此名少女希望趁著大學就讀期間考上汽車駕照，進而報名鄰家附近的駕訓班。經過幾個禮拜後，駕訓班教練開始趁著1對1指導時，開始刻意的碰觸少女的身體，還藉機為了更加靠近她，以矯正動作為由直接將手放在少女手背上，聲稱是要教她更正確的開車姿勢。直到一次少女因天氣較炎熱，車內空氣也較為悶熱時，1隻蚊子剛好飛到少女脖子上，教練竟然將嘴裡的口水吐在手上，再直接抹在少女的脖子上，還說：「我的愛液可以幫你消毒」，少女再也無法忍受，直接報警處理。

警方接獲通報後，立即調閱監視器得知，少女經常在訓練場車內要練習開車時，被此名教練騷擾亂摸，還看到教練藉機要教她少女認識車上的所有設備，進而整個人往前靠近少女，教練立即備員警帶回警局偵辦，並且等候進一步的處治。

(中時電子報)