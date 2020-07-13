德國外交部官網，中華民國國旗一片空白。（圖／摘自德國外交部官網）

德國外交部官網在各國國情介紹中，中華民國國旗竟消失，只剩下一片空白。駐德代表處於今（13）日下午在臉書回應表示，這是媒體翻譯錯誤，以及誤解「一中原則」與「一中政策」所致。

我駐德代表處回應指出：

一，德AA外交部副發言人回應是：「這點我一時無法即刻回答，但是我想，可以排除這是最新才改變的情況。」「das kann ich so nicht spontan beantworten, glaube aber schon jetzt ausschließen zu können, dass es sich um eine aktuelle Änderung handelt‘ (1:01:48) 媒體卻譯為「德國外交部副發言人布洛伊爾(Rainer Breul)回答說，這是一個(網頁)即時的更動。」

翻譯與原文剛好相反！

二，「一中原則」，乃是嚴重錯誤的翻譯。「一中原則」與「一中政策」皆對台灣不公不利，但德國自始堅持的是「一中政策」（One-China-Policy/Ein -China-Politik)與中國堅持的「一中原則」差異甚鉅！「一中政策」是在「中國」地理概念上僅承認「中華人民共和國」，不承認「中華民國」（台灣）。而「一中原則」是「台灣屬於中華人民共和國」。

駐德代表處強調，關於德國記者於7月10日在德國聯邦記者會詢問德國外交部官網中的國家蒐詢網頁各國均有顯示國旗，只有台灣未顯示而是空白的情形一事，我們首先要指出的是，德國基於其一中政策僅承認中華人民共和國而未能與台灣建交或承認台灣。因此，國旗做為國家之象徵，我國的國旗未能在德國外交部的官網出現，與其一中政策一致，這點也和絕大部分與中國建交之國家對待台灣一樣。不同的是，德國外交部的官網係以「TAIWAN」稱我，並依拉丁字母順序將我國置於Tadschikanstan (塔吉克共和國)和Tansania（坦尚尼亞聯合共和國）之間。而由於將台灣和所有與德國有邦交之國家全放在「Land」（國家）標題之下，因此在「TAIWAN」的欄目之下，另加註了：此處的「Land」包含了「國家，省份或地區」，預留下預先平息外交爭議的想像空間。

駐德代表處指出，「TAIWAN」後面所列出的相關資訊如：

「´TAIWAN´ 自己使用的正式國名則是Republik China/Republic of China (ROC)」。

國家／政府型態：共和國（Staatsform/Regierungsform: Republik）

國家元首：蔡英文總統（Staatsoberhaupt: Präsidentin Frau Dr. Tsai Ing-wen (seit 20.05.2016)

行政院長：蘇貞昌（Regierungschef: Ministerpräsident Su Tseng-chang (seit 14.01.2019)

外交部長：吳釗燮（Außenminister: Dr. Wu Jaushieh (seit 26.02.2018)

最後一欄甚至還標出「人類發展指數：20」（Human Development Index: Rang: 20）（按：即「已開發國家」）。

駐德代表處最後說，相較於過往，我們知道德國外交部官網過去並未將台灣同列入國家清單，而是列為其他項目中。數年前該部先將台灣列入國家蒐訊清單中，之後該部官網改版，將國家蒐詢清單以國名與國旗方式顯示，目前版本未顯示我國國旗事，該部曾向我駐德國代表處說明，基於國旗有國家承認之象徵意義，故未置放我國旗。我方感謝德國記者關注此一情形，但我在此須先指出的是，提問記者所謂「從有國旗到無國旗的新的改變」與事實有出入。德國外交部副發言人就此點即清楚回應：「我想，可以排除這是最新才改變的情況。」

在一中政策的框架下，我國的確受到許多不公平的待遇，力駁此「一中政策」不合時宜或至少改善我之待遇乃我駐外全球各館之努力目標，這點，駐德代表處謹記於心，定當持續努力，不敢稍有鬆懈。

就此僅有「TAIWAN 」而無「國旗」一事，我們會繼續爭取。

(中時電子報)