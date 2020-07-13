第一次演出電影《不丹是教室》就大受歡迎的希拉布多吉。（海鵬影業提供）

電影《不丹是教室》12日舉辦試片，邀請張小燕、Melody（殷悅）、嚴長壽等名人看片，片中的奇特偏鄉教育令所有觀影者動容，尤其動人師生情，更讓張小燕數度落淚，還盛讚老師為孩子們的付出讓人感動；Melody則決定要帶女兒2刷，透過藝術創作來機會教育小朋友：「因為太值得了。」 嚴長壽更讚賞該片能讓全世界看到偏鄉教育的重要。

片中一心捨棄教職的年輕老師烏金由不丹創作歌手希拉布多吉（Sherab Dorji）飾演，他被「處罰」派到海拔5000多公尺「世界最高學府」魯納納國小任教，讓他欲哭無淚，卻從中領悟幸福的真諦。這個故事劇情也讓張小燕看完更豎起大拇指說：「太好了！」

第一次演出電影《不丹是教室》就大受歡迎的希拉布多吉，本身是不丹創作歌手，還曾為音樂夢而輟學。他在演出電影前，已決定移民澳洲追逐音樂夢，卻不料遭導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）從中攔截，不僅依他夢想與處境、量身打造男主角「烏金」一角，成為他的銀幕處女作，更藉此將他留在不丹，成就了一場留住人才的佳話。希拉布多吉目前在不丹首都廷布成立音樂工作室〈M-Studio〉，留在自己國家打造音樂夢想。《不丹是教室》將於7月17日在台上映。

(中時 )