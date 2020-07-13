國道一號北上166公里處今天下午4時許，發生國光客運追撞拖板車交通事故，客運車上有多名乘客受傷，13人輕傷緊急送醫中，目前無人受困，國道警方正在現場處理事故中。

台中市消防局指出，16時17分獲報，立即派遣豐原、大雅、神岡及西屯等分隊、消防車8輛、救護車2輛、人員28名，由分隊長陳彥翰帶隊前往搶救，國道警方正在現場處理事故中。

(中時 )