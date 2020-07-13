國道客運追撞拖板車 13人輕傷送醫 17:072020/07/13 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上166公里處發生追撞車禍，現場車輛回堵。（翻攝照片／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上166公里處今天下午4時許，發生國光客運追撞拖板車交通事故，客運車上有多名乘客受傷，13人輕傷緊急送醫中，目前無人受困，國道警方正在現場處理事故中。 台中市消防局指出，16時17分獲報，立即派遣豐原、大雅、神岡及西屯等分隊、消防車8輛、救護車2輛、人員28名，由分隊長陳彥翰帶隊前往搶救，國道警方正在現場處理事故中。 (中時 ) #國道 #事故 #警方 #現場 #追撞 #拖板車 也許您會感興趣 熱門新聞 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 新北最新民調出爐 侯友宜支持度曝光... - 政治 新任高雄、台南警局長 傳由副署長劉柏良與警政委員詹永茂接任 - 社會 首例！蘇揆對南部治安不滿 高雄台南2市警局長同遭撤換 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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