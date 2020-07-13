信義國小學生為雕像成品做最後上色。（林和生攝）

國小美術課程中，多數僅能接觸平面創作技巧，屏東市信義國小美術老師黃莆田耗時1年時間，教導學生如何從平面轉立體，從設計圖開始學習，畢業前夕，終於完成一座座立體雕像模型，成為自己畢業最好的禮物。

「這是一堂為期1年的美術課」，黃莆田說，打底的基本功尤其重要，六年級的第一堂課就教學生從設計圖開始，這首重技法表現，必須融合速寫、素描，所有的立體雕像都要經過設計才能成形。

上學期結束，嘗試讓學生以布袋戲偶為模型，作出縮小版的人物頭型，「這只是階段性目標」，這學期開始利用報紙作為原料，透過鐵絲加上膠帶塑型，最後以水彩及噴漆上色；為讓一比一的雕像呈現立體感，要上下左右皆對稱，比例不對，就要從設計圖開始重修。

「當然一開始很挫折」，黃莆田說，時間一拉長，失敗的頻率就會越來越高，但接近作品完成前夕，從表情就能知道「他們學會了」，這未來是帶得走的能力。六年級學生蔡孟書說，過程當然辛苦，但看到最後的成品，不但療癒、紓壓，也很有成就感。

黃莆田笑說，原本打算將作品布置在校園，作為畢業典禮的迎賓雕像，不過有社區居民反映，晚上這些「站崗衛兵」真的有點嚇人，經考量後，還是讓學生自行處理。

(中時 )