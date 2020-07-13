轉投滬士電業績表現出色，挹注楠梓電(2316)上半年獲利，今天盤中股價強勢大漲，順利填息，由於下半年產業變數不少，楠梓電審慎看第3季產業需求面，楠梓電表示，下半年業績仍待觀察。

楠梓電產品應用包括：工業、醫療、消費型及車用零件等，目前台灣廠產能約80萬平方呎，公司轉投資-滬士電子，目前滬士電旗下有滬士電昆山、滬利微電及湖北廠區滬士黃石三大營運主體，其中滬士電昆山產能約200萬平方呎，滬利微電約120萬平方呎，湖北廠區滬士黃石持續擴建中，就各廠區來看來，滬士電昆山月營收約人民幣2億元到3億元，滬利微電月營收約人民幣1億元，滬士黃石月營收約人民幣7000萬元到1億元。

受惠於大陸積極推動5G基礎建設，滬士電業績表現亮眼，連帶貢獻持有滬士電子12.8%的楠梓電不少業外收入，第1季貢獻楠梓電每股盈餘約0.47元，楠梓電初估，第2季獲利頁獻可望高於第1季。

楠梓電6月合併營收為4.35億元，年成長11.15%，累計前6月合併營收為23.93億元，年減2.91%。

(時報資訊)