陸股周一(13)開盤雖受到新冠肺炎確診病例暴增衝擊開低，但在半導體、生技、汽車等成長類股護盤下，終場上証指數收漲1.77%、報收3,443.29點，深證成指收漲3.50%，滬深兩市成交金額連6個交易日突破1.5 兆元人民幣水位，陸股買氣依舊熱絡。

據《華爾街日報》報導，陸企股價大漲引發狂熱交易活動，引述Dow Jones Market Data數據顯示，上周四上証指數連8個交易日上漲，累計漲幅達16.5%，創2008年5月以來，最大8日百分比漲幅，同時也是2015年6月以來最大的8日漲幅。上証指數上周五終結連8漲，收跌1.9%。

與此同時，美股的標普500指數今年以來仍走跌2.4%。

報導指出，不少投資人目前買進追蹤陸股的ETF，期權交易員也因預期陸股持續看漲，試圖參與投資市場。FactSet數據顯示，隨著投資市場對陸股由賣轉買，iShares中國大型股ETF (FXI)上周吸引7000萬美元資金，Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF (ASHR) 上周吸引1.97億美元，皆創下今年3月以來最高水平。

Cornerstone Macro期權主管Danny Kirsch表示，投資人正在追逐熱門標的，最近幾日追蹤陸股ETF的看漲期權相當熱門，有特定投資人押注大量資金，賭陸股持續上漲氣勢，舉例來說，隨著阿里巴巴股價大漲17%，該公司股價期權成交量創下2018年8月以來最高水位。

不過，大陸官媒《中國證券報》發布一篇社論，警告數以百萬計的大陸散戶湧入陸股，雖助推了近期漲勢。但更希望投資人在全球經貿關係更趨複雜的背景下謹慎投資，進而培育A股成為「健康牛」。

由於陸美貿易爭端加劇，所引發的在美掛牌陸企下市潮，以及新冠肺炎疫情衝擊供需，這些都是投資市場所擔憂的因素，北京當局似乎是希望，陸股可以更為正常的走入牛市，而不是像2014~2015年的瘋炒牛市景象，最終該次牛市在2015年崩盤，至今陸股仍未回到上次高點過，但從數據來看，仍有許多投資人押注在期權上，而非實質的股票交易。

(中時電子報)