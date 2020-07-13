就在剛剛位於國道1號北上166公里的台中到豐原神岡路段，有1輛客運車追撞到前方拖板車，車上共有13名乘客受傷，警消人員正在搶救中，並派出6台救護車前往救援，至於追撞原因仍由警方進一步瞭解中。

(中時電子報)