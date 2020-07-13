國道1北上驚傳客運追撞拖板車意外 13人受傷 17:072020/07/13 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1北上驚傳客運追撞拖板車意外 13人受傷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在剛剛位於國道1號北上166公里的台中到豐原神岡路段，有1輛客運車追撞到前方拖板車，車上共有13名乘客受傷，警消人員正在搶救中，並派出6台救護車前往救援，至於追撞原因仍由警方進一步瞭解中。 (中時電子報) #追撞 #拖板車 #13 #北上 #國道1 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔數位醫療概念股 長線看好 04:102020/07/09 證券．權證 A股牛市四利多訊號浮現 內需消費產業為投資主軸 09:402020/07/09 財經 日職》雪上加霜 阪神要打2次13連戰 14:322020/07/09 體育 13歲少女愛上熟男私奔離家 親父抓回鐮刀砍死熟睡女兒 17:562020/07/09 社會 義大利禁止13個「高風險」國家入境 15:232020/07/10 國際 香港多校學生確診！教育局將宣布7／13起「全港學校停課」 16:342020/07/10 兩岸 13檔法人撐腰 強者恆強 04:102020/07/12 財經要聞 國際學生減 英13所大學恐破產 04:102020/07/12 全球財經 13檔擁雙高 布局契機浮現 04:102020/07/13 證券．權證 醣聯治13種癌新藥GNX-102 向 TFDA申請臨床 15:002020/07/13 財經 社會熱門新聞 新任高雄、台南警局長 傳由副署長劉柏良與警政委員詹永茂接任 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 首例！蘇揆對南部治安不滿 高雄台南2市警局長同遭撤換 - 社會 男爽看國中妹啪啪還偷錄影 她成人網驚見「自己動作片」 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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